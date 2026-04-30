Barrio residencial Magnifique penthouse 4 pieces avec terrasse 80m2 soucca

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Usted compra una 4 habitaciones - usted consigue 132 m2 + una terraza de 25 m2 !!
Nuevo edificio después del proyecto Tama 38, con vestíbulo y ascensor!
Ático 4 habitaciones, 80 m2 de espacio habitable, con una enorme terraza de 80 m2 – totalmente soucca, que ofrece excepcionales vistas panorámicas.
Alrededor de 35 m2 de la terraza están cubiertas por una pérgola de vidrio completo de alto standing.
Cocina mejorada, suite principal con baño, cuarto de baño, habitación segura (Mamad), aire acondicionado central, calefacción por suelo radiante en todas las habitaciones, aparcamiento privado!
Los áticos están actualmente en proceso de modificar un plan urbanístico avanzado (Taba), en el proceso de aprobación, permitiendo una extensión de 52 m2 habitable!
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