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Barrio residencial Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer

Bat Yam, Israel
Vendido o vencido
7
ID: 35158
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yohanan HaSandlar

Sobre el complejo

Edificio entregado en 2017. Condominio con gimnasio, jardín y estacionamiento. 3 dormitorios + 2 baños. 5 minutos a pie de la playa. Vista al mar 180 grados.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio
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