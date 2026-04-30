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Barrio residencial Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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$9,21M
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ID: 35492
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkin, 15

Sobre el complejo

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Exclusivo proyecto situado en una de las calles más populares de Tel Aviv, combinando encanto local y posición moderna. Dirigida por Gorel y diseñada por Lior Ben Dov Architects, con un alto nivel de demandas y acabados. Características clave: Arquitectura elegante y planes optimizados Amplias apartamentos con terrazas Mamad en cada unidad Proyecto íntimo con beneficios premium Typologies: *3 y 4 piezas *Apartamento jardín * Ático con techo privado y piscina Ubicación excepcional: A pie de Rothschild, Carmel Market (150 m), el mar y los lugares de vida Siguiente comienzo Pago flexible En resumen: un proyecto raro, ultracentral con posicionamiento premium y fuerte potencial patrimonial.

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Tel-Aviv, Israel
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