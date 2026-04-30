Barrio residencial Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv

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En exclusividad, RE/MAX Hadera le presenta en la categoría "COLLECTION", una espléndida villa de 8 habitaciones, situada en Beit Eliezer, a pocos minutos del parque, en una de las calles residenciales más bellas de Hadera.
Características:
- Una inmensa parcela de 700 m2 (muy rara!)
- Una superficie habitable de 370 m2 distribuida en 3 plantas con ascensor!
- Una lujosa cocina de diseño con una isla central, como en catálogos!
- Una amplia zona de recepción con ventanas con vistas al exterior
- Una suite parental real con acceso privado al jardín
- ¡Un gran sótano con sala de cine!
- Un espacio paradisíaco al aire libre: una cocina de lujo, una magnífica piscina, un increíble jardín con fruta y árboles tropicales
- Además, una unidad independiente
- Y muchas otras sorpresas, todo el ser del más alto nivel...
En resumen, una propiedad única y rara, una villa de ensueño!
Beezrate Hashem Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h!
Localización en el mapa
Hadera, Israel
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{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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