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Barrio residencial Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv

Hadera, Israel
de
$10,00M
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8
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ID: 35338
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/4/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

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En exclusividad, RE/MAX Hadera le presenta en la categoría "COLLECTION", una espléndida villa de 8 habitaciones, situada en Beit Eliezer, a pocos minutos del parque, en una de las calles residenciales más bellas de Hadera. Características: - Una inmensa parcela de 700 m2 (muy rara!) - Una superficie habitable de 370 m2 distribuida en 3 plantas con ascensor! - Una lujosa cocina de diseño con una isla central, como en catálogos! - Una amplia zona de recepción con ventanas con vistas al exterior - Una suite parental real con acceso privado al jardín - ¡Un gran sótano con sala de cine! - Un espacio paradisíaco al aire libre: una cocina de lujo, una magnífica piscina, un increíble jardín con fruta y árboles tropicales - Además, una unidad independiente - Y muchas otras sorpresas, todo el ser del más alto nivel... En resumen, una propiedad única y rara, una villa de ensueño! Beezrate Hashem Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h!

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