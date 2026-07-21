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Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35214
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shaul HaMelekh, 29

Sobre el complejo

En el corazón de Tel Aviv, cerca del Teatro d'Habima. 120m2 salón con 3 dormitorios, amplio salón y cocina independiente. Producto de alta calidad para ser incautado.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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Tel-Aviv, Israel
de
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Jerusalén, Israel
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$879,040
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Tel-Aviv, Israel
de
$1,39M
Agencia
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