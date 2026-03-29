Barrio residencial Appartement lumineux de 3 pieces avec une terrasse soucca nouvelle exclusivite dun bel appartement recent dans le quartier calme et religieux shimshon a hadera

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BZH
Situado en la calle Hanevel en el distrito religioso buscado, dentro de un edificio moderno, una pequeña joya!
RE/MAX Hadera ofrece un luminoso apartamento de 3 habitaciones en venta.
Características:
- Espacioso apartamento de 3 habitaciones de 80 m2
- Soucca terraza de 18 m2 con vista abierta
- 14a planta de 15
- Suite parental con baño
- Habitación adicional asegurada
- Baño con bañera
- Un total de 2 aseos
- Cave auxiliar
- Aparcamiento privado
- Levantamiento de Shabat
¡Excelente ubicación! Pabellón cerca del centro de servicios, establecimientos educativos, sinagogas y carreteras.
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RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736.
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Hadera, Israel
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