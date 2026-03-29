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Barrio residencial Appartement lumineux de 3 pieces avec une terrasse soucca nouvelle exclusivite dun bel appartement recent dans le quartier calme et religieux shimshon a hadera

Hadera, Israel
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ID: 35050
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/3/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    HaNevel, 1

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BZH Situado en la calle Hanevel en el distrito religioso buscado, dentro de un edificio moderno, una pequeña joya! RE/MAX Hadera ofrece un luminoso apartamento de 3 habitaciones en venta. Características: - Espacioso apartamento de 3 habitaciones de 80 m2 - Soucca terraza de 18 m2 con vista abierta - 14a planta de 15 - Suite parental con baño - Habitación adicional asegurada - Baño con bañera - Un total de 2 aseos - Cave auxiliar - Aparcamiento privado - Levantamiento de Shabat ¡Excelente ubicación! Pabellón cerca del centro de servicios, establecimientos educativos, sinagogas y carreteras. Contacta con nosotros RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

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