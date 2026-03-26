Barrio residencial Appartement neuf 55 haut de gamme avec vue degagee sur coucher de soleil kiryat yovel jerusalem jerusalem immobilier 026786595

En Jerusalén, en el nuevo barrio de Kiryat Yovel, dentro de una residencia de alta gama dedicada a los 55+, descubrir un nuevo apartamento, nunca habitado, que ofrece un entorno de vida excepcional que combina comodidad, seguridad y serenidad. Con una superficie de aproximadamente 73 m2, diseñado inicialmente en 4 habitaciones y luego transformado en 3 habitaciones especialmente espaciosas, esta propiedad seduce con sus volúmenes generosos y su notable brillo. La sala de estar se abre a una agradable terraza soleada de unos 5 m2 con una vista sin obstáculos de magníficas puestas de sol, que trae una sensación real de bienestar a los días. La cocina, nueva y de muy hermosa calidad, completa perfectamente todo. El apartamento también tiene un Mamad utilizado como habitación, aparcamiento privado en el sótano y tres ascensores incluyendo Shabat. Idealmente situado cerca del tranvía, tiendas, servicios médicos y zonas verdes, esta propiedad es una rara oportunidad para una vida cómoda, moderna y segura, disponible inmediatamente.