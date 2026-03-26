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Barrio residencial Appartement neuf 55 haut de gamme avec vue degagee sur coucher de soleil kiryat yovel jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
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ID: 35045
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/3/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Tahon

Sobre el complejo

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En Jerusalén, en el nuevo barrio de Kiryat Yovel, dentro de una residencia de alta gama dedicada a los 55+, descubrir un nuevo apartamento, nunca habitado, que ofrece un entorno de vida excepcional que combina comodidad, seguridad y serenidad. Con una superficie de aproximadamente 73 m2, diseñado inicialmente en 4 habitaciones y luego transformado en 3 habitaciones especialmente espaciosas, esta propiedad seduce con sus volúmenes generosos y su notable brillo. La sala de estar se abre a una agradable terraza soleada de unos 5 m2 con una vista sin obstáculos de magníficas puestas de sol, que trae una sensación real de bienestar a los días. La cocina, nueva y de muy hermosa calidad, completa perfectamente todo. El apartamento también tiene un Mamad utilizado como habitación, aparcamiento privado en el sótano y tres ascensores incluyendo Shabat. Idealmente situado cerca del tranvía, tiendas, servicios médicos y zonas verdes, esta propiedad es una rara oportunidad para una vida cómoda, moderna y segura, disponible inmediatamente.

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Jerusalén, Israel
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