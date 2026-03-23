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Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage

Safed, Israel
de
$1,59M
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9
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ID: 35021
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/3/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Safed Subdistrict
  • Ciudad
    Safed
  • Dirección
    Kikar Edmond Safra

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Una dirección excepcional en el corazón de una tierra bíblica Vivir aquí no es solo elegir un apartamento... Es parte de mil años de historia. Situado en las alturas de Tsfat (Safed), en el corazón de Galilea, este proyecto se ancla en el territorio bíblico de la tribu de Neftali, una tierra descrita como bendecida, abundante y bañada en la luz. Cada mañana te despiertas en la cima de un entorno natural, donde la naturaleza se expresa en todo su esplendor. El aire puro de montaña, los paisajes verdes hasta donde se puede ver y la tranquilidad absoluta crean un ambiente único, propicio a un arte raro y privilegiado de vivir. Un proyecto concebido como un trabajo excepcional Amplios apartamentos de 3, 4, 5 y 6 habitaciones, planta baja de jardín abierta a la naturaleza, y prestigiosos áticos con vistas panorámicas, cada propiedad ha sido diseñada con requisitos absolutos. Amplias aberturas extienden los espacios vivos hacia fuera y ofrecen un espectáculo natural permanente, donde la luz y el paisaje se convierten en parte integral de su vida diaria. Una oportunidad rara La demanda en Tsfat y en toda Galilea es extremadamente alta, mientras que el suministro de mercancías sigue siendo muy limitado. Los apartamentos en venta son raros, lo que conduce mecánicamente a la presión ascendente sobre los precios. Comprar hoy en este nuevo programa significa posicionarse por delante de otros en un mercado donde las oportunidades desaparecen rápidamente. Condiciones financieras excepcionales: máximo aprovechamiento Hoy, puedes asegurar una propiedad de 1 585 000... con sólo un 15% para pagar ahora. El resto — 85% en 4 años, en entrega. Sin indexación. No hay aumento de precios. Sin presión financiera. Concretamente: 293,109 (aproximadamente 80 000 euros), incluyendo honorarios de agencia y abogados. Estás bloqueando el precio hoy en un mercado ocupado, mientras que los precios pueden subir... sin pagar más. Este es un efecto de apalancamiento raro: • Reducción de la contribución hoy • potencial de alto valor mañana Más que una compra – una decisión estratégica Ejemplos de apartamentos: Apartamento 3 habitaciones 75m2 + 8m2 balcón desde 1 585 000 shekels Apartamento 4 habitaciones 104m2 + 13m2 balcón desde 1 750 000 shekels Apartamento 5 habitaciones 120m2 + 13m2 balcón desde 1 850 000 shekels Este tipo de oportunidad es rara en el mercado. Combina ubicación, calidad de vida y condiciones financieras excepcionales. No es bueno comparar... Es una oportunidad que aprovechamos.

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