  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin

Barrio residencial Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin

Jerusalén, Israel
de
$1,44M
;
5
ID: 34928
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Bait VeGan, 42

Sobre el complejo

Pequeño edificio con solo 6 residentes, ascensor y aparcamiento privado. Apartamento 4 habitaciones – 100 m2 con terraza de 56 m2 y jardín privado de 96 m2 registrados en el catastro (Tabou). 3 orientaciones, amplio salón luminoso con amplia cocina, 3 aseos, Mamad habitación, suite principal con ducha, aire acondicionado. ?? 2 plazas de aparcamiento Además, el apartamento incluye una unidad independiente de aproximadamente 35 m2 (2,5 habitaciones) con ducha y cocina. Acceso directo desde el jardín a la unidad. ⚠️ Apartamento para renovar en parte

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

