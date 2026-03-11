  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla

Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla

Jerusalén, Israel
de
$2,79M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34921
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Mamilla

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En una de las ubicaciones más buscadas de Jerusalén, sobre la avenida Mamilla, a solo 10 minutos a pie del Muro de la Lamentación, hay un apartamento único, amplio y luminoso disponible para la venta. Situado en el segundo piso (4a planta en realidad), está listo para moverse inmediatamente. Detalles de la propiedad: 127 m2 brusco 3 piezas grandes 2 baños completos Segundo piso Ascensor Aparcamiento privado Totalmente amueblado Cocina a escala de la marca Bulthaup Suelos de mármol

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,912
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,45M
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$3,76M
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$815,100
Está viendo
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Jerusalén, Israel
de
$2,79M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Holyland golden heights
Barrio residencial Holyland golden heights
Barrio residencial Holyland golden heights
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
## **Proyecto de presentación – Achat Holyland Grouping, Jerusalem* * Situado en el corazón del barrio de **Holyland en Jerusalén**, este nuevo proyecto residencial ofrece una rara oportunidad para adquirir un apartamento en un ambiente moderno, verde y perfectamente conectado a los ejes pr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera
Barrio residencial Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera
Barrio residencial Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera
Barrio residencial Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera
Barrio residencial Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera
Barrio residencial Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera
Hadera, Israel
de
$405,983
¡Disparo! ¡Un caso excepcional! Una nueva vista previa exclusiva RE/MAX Hadera en alquiler premium, centro de Hadera! BZH Un amplio y renovado apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad de Hadera a un precio increíble! Características: ✅ Gran apartamento de 2 habitaciones de u…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Jerusalén, Israel
de
$548,625
Centro, en un tranquilo y pintoresco callejón sin salida, apartamento 2 habitaciones duplex,38 m2, salones con cocina americana; arriba: 1 dormitorio, baño con aseo. Aire acondicionado, buen estado, alquilado 4100 nis Precio: 1.750.000 nis
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir