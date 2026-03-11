Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla

En una de las ubicaciones más buscadas de Jerusalén, sobre la avenida Mamilla, a solo 10 minutos a pie del Muro de la Lamentación, hay un apartamento único, amplio y luminoso disponible para la venta. Situado en el segundo piso (4a planta en realidad), está listo para moverse inmediatamente. Detalles de la propiedad: 127 m2 brusco 3 piezas grandes 2 baños completos Segundo piso Ascensor Aparcamiento privado Totalmente amueblado Cocina a escala de la marca Bulthaup Suelos de mármol