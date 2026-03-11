  1. Realting.com
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona

Tel-Aviv, Israel
de
$1,96M
;
2
ID: 34377
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Eliezer Kaplan, 6 McDonalds

Sobre el complejo

En el proyecto BSR Sarona Nuevo para venta exclusiva Magnífico apartamento de 4 habitaciones con impresionantes vistas al Parque Sarona 103 m2 + terraza soleada de 9 m2 21a planta Orientación Sur y Este Mamad Aparcamiento subterráneo gimnasio de lujo, club residencial, sistema de seguridad y prestigiosa sala de entrada Entrega prevista: final 2025

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
