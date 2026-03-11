  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Bureau a louer a jerusalem

Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem

Jerusalén, Israel
$5,330
3
ID: 34517
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Mamilla

Situado en la zona más buscada de Jerusalén, en un auténtico complejo pastoral y tranquilo. Gran espacio principal Sala de reuniones de 63 m2 9 oficinas individuales con ventanas, de 11 a 17 m2 cada una Bien mantenido Ascensor Opción de estacionamiento Añadir IVA

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,330
