Barrio residencial Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel

Hadera, Israel
de
$686,565
;
9
ID: 34491
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    HaNegev

Sobre el complejo

BZH RE/MAX Hadera presenta un ático dúplex de 5 habitaciones en la zona costera de Olga de Hadera. Sus características: ✅ Ático dúplex de 5 habitaciones de 150 m2, ✅ Terraza solar de 50 m2, ✅ En la octava y novena planta, ✅ 2 suites parentales y una habitación segura, ✅ Amplia sala de estar, ✅ 3 baños y 3 aseos, ✅ Ascensor, ✅ Aparcamiento, ✅ Gran potencial, ✅ Cerca de la salida de la autopista Tel Aviv, Haifa, ✅ 5 minutos en coche pueblo comercial Moul Ha'Hof, ✅ ¡A 10 minutos andando de la costa! ¡Una oportunidad única! Ra'hel Benguigui – RE/MAX Profesionales Hadera Grado profesional - 313736 Beezrat Hashem Beyahad OuBeSim'ha Nenatsea 'h

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
