  2. Israel
  3. Ra'anana
  Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux

Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux

Ra'anana, Israel
$3,42M
5
ID: 34172
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Herzl

Sobre el complejo

Muy bonito apartamento de 200 m2. 5 habitaciones. ático dúplex de un dormitorio con baño. Muy grande sala de estar 5 m techo alto. amplia terraza desde el salón y comedor. Cocina moderna con ilot. Parquet en las habitaciones. En la planta de la piscina y amplia terraza. Mamad /2 plazas de aparcamiento.

Ra'anana, Israel
Complejos similares
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$893,475
Barrio residencial Vue sur la mer
Rishon LeZion, Israel
de
$3,70M
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$573,705
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Hadera, Israel
de
$717,915
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$3,07M
Está viendo
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Ra'anana, Israel
de
$3,42M
Otros complejos
Barrio residencial Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Barrio residencial Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Barrio residencial Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Barrio residencial Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Barrio residencial Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Mostrar todo Barrio residencial Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Barrio residencial Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Rosh Pina, Israel
de
$7,84M
Villa Tehila es un hotel boutique galo distintivo y totalmente operativo, situado en el corazón del pueblo histórico de Rosh Pina, uno de los destinos más populares y encantadores del norte de Israel. La propiedad combina una experiencia de hospitalidad íntima y romántica con un potencial co…
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
PRESAL COMMENCEMENT – permiso de construcción obtenido HaRav Kook – Tel-Aviv Proyecto boutique de alta gama situado a 1 minuto a pie del mar, en el corazón de la codiciada Kerem HaTeimanim. Permiso concedido, demolición inminente, entrega estimada en 3,5 años. Nuevo edificio de 6.5 plantas…
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Mostrar todo Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Vivir con seguridad, libremente, en un ambiente cálido y elegante. Esta residencia de altos servicios ha sido diseñada para aquellos que quieren mantener plena autonomía, mientras disfrutan de un entorno seguro, amistoso y de alta gama. Seguridad absoluta – serenidad diaria Seguridad 24/7 co…
