  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Projet neuf a hadera

Barrio residencial Projet neuf a hadera

Hadera, Israel
de
$1,99M
21/4/26
$1,99M
14/4/26
$652,720
13/4/26
$650,730
11/4/26
$654,710
10/4/26
$648,740
9/4/26
$644,760
8/4/26
$638,790
7/4/26
$632,820
3/4/26
$634,810
2/4/26
$636,800
1/4/26
$630,830
31/3/26
$626,850
30/3/26
$630,830
10/3/26
$623,865
;
8
Dejar una solicitud
ID: 34229
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo programa en Hadera: una ubicación estratégica entre Tel Aviv y Haifa. Estás buscando un nuevo proyecto una hadera Una nueva y excepcional dirección en el corazón de la ciudad Mordecée Khayat le invita a descubrir este magnífico y nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Tres edificios modernos con diseño arquitectónico refinado se elevarán por encima de una galería de compras animada, acogedoras señales de prestigio. Disfrute de la comodidad de una calle tranquila, mientras se encuentra en el centro de las comodidades: • Estación de tren Hadera cerca, para acceso directo a Tel Aviv y Haifa • Red de autobuses fácilmente conectando todo Israel • Cerca del centro comercial Canyon Mall Hof Hayam con sus tiendas, cafeterías y restaurantes • A solo 10 minutos de la playa • 30 minutos de Tel Aviv y 30 minutos de Haifa en coche Características del proyecto • lobby de doble altura, lujosamente decorado por un arquitecto interior • Tres ascensores incluyendo un chabbatic • Vista abierta desde los primeros pisos • Garantía bancaria: Mizrahi Tefahot • Inicio del trabajo: Septiembre 2025 • Entrega prevista: 2030 de mayo • oportunidad de financiación 20% en firma, 80% en entrega clave – sin indexación condicional • Servicios de alta gama Características de los apartamentos • Moderno 80x80 azulejos en todas las habitaciones • Preparación de aire acondicionado central • Mobiliario de baño de diseño • Válvula de mezclador de alta gama • Puertas internas de calidad • Cocina personalizable • Tiendas eléctricas en todo el apartamento Tipologías disponibles: • 2 habitaciones : 55 m2 + 10 m2 terraza • 3 habitaciones : 75 m2 + 12 m2 terraza • 4 habitaciones : 105 m2 + 10 m2 terraza • 5 habitaciones : 123 m2 + terrazas de 10 m2 + 6 m2

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,58M
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$5,38M
Barrio residencial Belle maison en centre ville avec piscine
Ra'anana, Israel
de
$13,90M
Barrio residencial Projet neuf a hadera le parc
Hadera, Israel
de
$3,33M
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Asdod, Israel
de
$1,31M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf a hadera
Hadera, Israel
de
$1,99M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer
Barrio residencial A ne pas manquer
Asdod, Israel
de
$1,16M
Hermoso apartamento de 5 habitaciones en venta en Ashdod en una residencia muy popular en "Youd Bet", soleado orientada al sur con una vista sin obstáculos. Una bodega y un estacionamiento privado completan esta propiedad excepcional
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Mostrar todo Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$3,12M
En la popular zona de Katamon Hayeshana, a los pies del Parque de San Simon y cerca de la calle Hizkijahu Hamelekh. En un nuevo edificio de tiendas Halafta Street rodeado de vegetación, sólo 6 plantas con un refinado vestíbulo y ascensor Shabat. Planta baja dúplex con espacios generosos, 179…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$842,960
Proyecto residencial situado en el corazón de Yafo, cuya ubicación estratégica lo sitúa cerca de atracciones locales, como playas y cafés, cerca de la tranvía. Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Alrededor de los …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir