Barrio residencial Espace de bureaux premium dans immeuble boutique talpiot

¡Nuevo en el mercado! Alquiler Yad Haroutzim Calle, en el corazón del centro comercial y de negocios de Talpiot, con acceso rápido a las carreteras principales. Situado en un edificio boutique tranquilo y de calidad, con un acogedor vestíbulo, cuidador, ascensores y estacionamiento subterráneo con posibilidad de alquilar muchos lugares. Se ofrece un espacio premium de aproximadamente 529 m2 en bruto, que se beneficia de tres exposiciones. Las oficinas están equipadas y listas para entrar, con excelente optimización de volumen y distribución funcional incluyendo una zona de recepción, 22 oficinas, una sala de reuniones, una sala de comunicaciones, grandes ventanales con vistas abiertas, una zona de cocina y servicios sanitarios privados. Además, se anexa a la propiedad un refugio privado seguro de unos 27 m2. El costo del estacionamiento es de 650 por mes. Posibilidad de dividir el espacio o adaptarlo según las necesidades del arrendatario. El entorno inmediato ofrece una amplia gama de servicios: bancos, instituciones públicas, tiendas y centros comerciales.