  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem

Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,15M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34122
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shalom Yehuda, 3

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo proyecto en el corazón de Talpiot Jerusalén Complejo de 8 edificios de los cuales 4 ya están habitados, y 2 están siendo comercializados. 10 edificios con lujoso vestíbulo, 2 ascensores, aparcamiento subterráneo y bodegas. Con un hermoso parque que incluye parque infantil, así como varias tiendas cercanas situadas en un centro comercial, situado en el corazón de Talpiot, cerca de las carreteras, el tranvía está a 15 minutos a pie de Baka. Este proyecto ofrece apartamentos de 2 a 5 habitaciones, planta baja, mini áticos y áticos. Disponible en dic 2026 3 p 77m2 y 8.4m2 terraza 3 p 81m2 y entre 8 y 12m2 terraza 3 p 87m2 y 10 m2 de terraza 4 p 105m2 y entre 12 y 18m2 4 p 98m2 y terraza entre 10 y 13m2 4 p102m2 y terraza entre 10 y 13m2 5 p 122m2 y terraza entre 13 y 16m2 Los precios comienzan a 2.775.000 sh y cada apartamento viene con bodega y estacionamiento 4 habitaciones de 105m2 con terraza de 13m2, aparcamiento y sótano de la primera planta Precio desde 3.754.000 sh Ático de 4 habitaciones de 140m2 con hermosa terraza de 33m2. Mini ático de 4 habitaciones de 136m2 con hermosa terraza de 118m2 Método de pago: 15% en la firma 15% cada 5 meses 15% en entrega clave (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que es 2% HT)

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$927,647
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$3,76M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$815,100
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$852,798
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Está viendo
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,15M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Mostrar todo Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Asdod, Israel
de
$6,270
Alquiler: Casa de campo fenomenal Nueve en Ashdod – ¿d Zayin Distrito???? ✨ Lujo – Confort – Espacios Generosos – Entrega inmediata! Situado en la zona codiciada de Youd Zayin en Ashdod, esta excepcional nueva casa ofrece una calidad de vida incomparable en 200 m2 espacio habitable, con 100…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Mostrar todo Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,35M
Venta: villa privada de lujo situada en la zona buscada de Neve Hof, en Rishon LeZion. Ubicación ideal: Calle HaIgeret, tranquila y muy buscada calle, cerca del mar. La propiedad disfruta de un enorme jardín que rodea toda la villa, ofreciendo total privacidad y un ambiente tranquilo. Situa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israel
de
$1,32M
MAGNIFIC 5 PARTES EN LA PARQUE DE YAM AYAM con la PROXIMIDAD DE LA MESA RICHON. ¡FULL SEA VIEW! TODOS LOS TRADES, CUNTRY CLUB, ECOLES, RESTAURANTS Y PLAGE. MINUTOS DE TRAMWAY
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir