  4. Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces

Ra'anana, Israel
$1,16M
5
ID: 34036
Última actualización: 9/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Bar Ilan, 51

Sobre el complejo

Hermosa superficie de 126 m2 red. Apartamento 4a planta con terraza de 14 m2. Vista del desvío. Edificio renovado. Aparcamiento. Centro ciudad de Raanana. cerca de todos los productos

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$721,050
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Renove
Ascalón, Israel
de
$404,415
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$6,90M
Otros complejos
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Jerusalén, Israel
de
$1,29M
En un pequeño edificio nuevo de 5 plantas en Kiryat Moché, apartamento único su tipo: grande 4P en la planta superior, luminoso y aireado, con soucca y estacionamiento, idealmente situado cerca del tranvía y la entrada de la ciudad. Producto raro, Entrada inmediata
Immobilier.co.il
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,29M
Venta exclusiva, en el parque Yarkon 42 Ussishkin Street edificio renovado en 2012 apartamento de 2,5 habitaciones, 68 m2 (superficie de la planta) Este-oeste, exposición soleada 3a planta, con ascensor edificio con refugio registro de condominios
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Mostrar todo Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Tel Aviv – Frishman Cerca de las playas, Dizengoff y todas las comodidades del centro de la ciudad. Apartamento 2 habitaciones con volúmenes excepcionales : • un total de 81 m2 • Sala de estar de 50 m2 permitiendo una configuración en 3 piezas • 2 baños • Exposición sudeste, muy brillante …
Immobilier.co.il
