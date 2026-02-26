Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
Jerusalén, Israel
$1,40M
7
ID: 33940
Última actualización: 25/2/26

En un edificio reciente después de TAMA, este nuevo apartamento de 115 m2 situado en la tercera planta con ascensor de Shabat ofrece un ambiente de vida luminoso, tranquilo y funcional. El amplio salón con cocina abierta se abre a un agradable balcón, mientras que un segundo balcón soccah extiende un pasillo. La suite principal garantiza comodidad y privacidad, una habitación segura (Mamad) y una tercera habitación luminosa completan el espacio, así como un rincón de oficina ideal para el teletrabajo. Gracias a sus tres exposiciones este, sur y oeste, el apartamento goza de un brillo excepcional y una vista sin obstáculos. El aire acondicionado en todas las habitaciones, la distribución moderna y el ambiente residencial buscado hacen de esta una rara oportunidad para las familias que buscan comodidad, calidad de vida y proximidad al transporte y las instituciones religiosas. Disponible en 3 meses.

Jerusalén, Israel
