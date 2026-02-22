  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu

$1,02M
10
ID: 33474
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

* Charming small 2 rooms * 40m2 con mamá * Edificio moderno y bien mantenido * Aparcamiento subterráneo * Cerca de playa y Marina de Tel Aviv

Localización en el mapa

Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Barrio residencial Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Jerusalén, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$445,170
Barrio residencial Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Jerusalén, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$501,600
Barrio residencial Calme verdoyant renove piscine possible
Ra'anana, Israel
de
$3,37M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Magnífica casa de una sola tienda 5 piezas como nueva! Entrada privada a la calle, 4 orientaciones, aproximadamente 165m2 crudo, enorme jardín muy verde alrededor de la casa, amplio salón, cocina americana invierte, muy buenos servicios, suite principal con vestidor y baño, dos baños, aire a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Jerusalén, Israel
de
$1,29M
En un pequeño edificio nuevo de 5 plantas en Kiryat Moché, apartamento único su tipo: grande 4P en la planta superior, luminoso y aireado, con soucca y estacionamiento, idealmente situado cerca del tranvía y la entrada de la ciudad. Producto raro, Entrada inmediata
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
Situado en la calle Frishman, a pocos minutos a pie del mar, este apartamento goza de una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv. La calle muy solicitada ofrece acceso inmediato a playas, cafés, restaurantes y hoteles de prestigio, mientras que sigue siendo agradable vivir. En un …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
