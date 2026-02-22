Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Apartamento 3,5 habitaciones en venta – 122 m2 + balcón
Rara oportunidad en la codiciada zona residencial de Dalet en Ashdod.
Un apartamento amplio, luminoso y perfectamente situado, que ofrece un excelente potencial de valor.
Descripción:
Área genética de 122 m2
Entrada a un gran salón con balcón con vistas a un parque tranquilo
Cocina funcional con lavadero
Dos dormitorios grandes, cada uno con dos ventanas
Mamad (habitación segura)
Dos ascensores
Aparcamiento
Refreshment, ideal para la personalización o inversión
Ubicación Premium:
Cerca inmediata de tiendas, escuelas, sinagogas y transporte
A pocos minutos a pie de la playa
Tranquilo y buscado por el entorno residencial
Principales activos:
Apartamentos similares en la residencia, después de la renovación, se ofrecen a 2.300,000 .
Precio de venta excepcional: 1 690 000
Conclusión:
Valor excepcional para el dinero, alto potencial y ubicación ideal.
El mejor negocio inmobiliario del momento en Ashdod.
