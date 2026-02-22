  1. Realting.com
  Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Asdod, Israel
$548,625
5
ID: 33608
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Apartamento 3,5 habitaciones en venta – 122 m2 + balcón Rara oportunidad en la codiciada zona residencial de Dalet en Ashdod. Un apartamento amplio, luminoso y perfectamente situado, que ofrece un excelente potencial de valor. Descripción: Área genética de 122 m2 Entrada a un gran salón con balcón con vistas a un parque tranquilo Cocina funcional con lavadero Dos dormitorios grandes, cada uno con dos ventanas Mamad (habitación segura) Dos ascensores Aparcamiento Refreshment, ideal para la personalización o inversión Ubicación Premium: Cerca inmediata de tiendas, escuelas, sinagogas y transporte A pocos minutos a pie de la playa Tranquilo y buscado por el entorno residencial Principales activos: Apartamentos similares en la residencia, después de la renovación, se ofrecen a 2.300,000 . Precio de venta excepcional: 1 690 000 Conclusión: Valor excepcional para el dinero, alto potencial y ubicación ideal. El mejor negocio inmobiliario del momento en Ashdod.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
