  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Bonne affaire

Barrio residencial Bonne affaire

Ascalón, Israel
de
$266,475
;
6
ID: 33876
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Jerusalén, Israel
de
$1,98M
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Tel-Aviv, Israel
de
$2,16M
Barrio residencial Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Hadera, Israel
de
$954,608
Barrio residencial Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalén, Israel
de
$14,42M
Está viendo
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$266,475
Otros complejos
Barrio residencial Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$736,725
En una reciente residencia en el distrito de Kiryat Yovel, descubra un magnífico apartamento de 2 habitaciones, moderno, luminoso y perfectamente mantenido. Situado en la 11a planta de un edificio construido en 2023 con ascensor de Shabat, ofrece una superficie de 50 m2 extendido por un balc…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$579,975
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
de
$830,775
Excelente inversión en el norte de Tel Aviv, y muy agradable para vivir. En un nuevo edificio de tiendas después de TAMA - de alto nivel - 2 habitaciones de 45 m2 reformadas y optimizadas por un arquitecto - 3 metros de altura bajo techo - orientación tranquila y brillante sur - totalmente a…
Agencia
Immobilier.co.il
