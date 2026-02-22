  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595

Netanya, Israel
de
$749,265
;
9
Dejar una solicitud
ID: 33519
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
A pocos pasos de Kikar Haatzmaout y de las playas de Netanya, en un edificio recientemente renovado, descubra este hermoso apartamento de 4 habitaciones situado en el 3er piso en 8 con ascensor. Gran salón luminoso con cocina abierta moderna, tres exposiciones (sur, norte, oeste) garantizando luz natural todo el día, vista sin obstáculos, aire acondicionado, aparcamiento privado y refugio en la planta baja del edificio. Apartamento vendido amueblado y disponible inmediatamente. Ideal residencia principal, pie a tierra o inversión en alquiler a corto plazo.

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Vue mer eternelle
Ascalón, Israel
de
$507,870
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,77M
Barrio residencial Superbe 4 pieces remis a neuf
Jerusalén, Israel
de
$896,610
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Israel
de
$1,82M
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Está viendo
Barrio residencial Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Netanya, Israel
de
$749,265
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Mostrar todo Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
¡Nuevo para venta exclusiva! 9 Professor Shor Street En un nuevo programa inmobiliario firmó Adam Shuster Espacioso apartamento de 4 habitaciones Superficie habitable de 98 m2 + terraza solarium de 12 m2! 4a planta (construcción con 2 ascensores) El apartamento es muy luminoso gracias a sus…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Barrio residencial Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Barrio residencial Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Barrio residencial Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Barrio residencial Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Barrio residencial Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Tel-Aviv, Israel
de
$768,075
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Venta en el distrito de Bavli 20 Herzog Street En el décimo piso de un edificio bien mantenido. Vista sin estructura y brillo excepcional. 4 piezas de 117 m2 que se pueden convertir en 5. Una suite parental y muchas instalaciones de almacenamiento. Estancia muy espaciosa, ideal para una fam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir