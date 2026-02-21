  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bonne affaire calme dans un bel immeuble

Jerusalén, Israel
$1,944
5
ID: 33865
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
de
$893,475
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
de
$3,76M
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$7,838
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$793,155
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Espectacular ático en un nuevo edificio (2021) – Cerca de Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Situado en la calle Gruzenberg, a pocos pasos del mercado, la playa y los lugares más vibrantes de Tel Aviv, este raro ático ofrece una mezcla perfecta de lujo, comodidad y ubicación privilegiada. De…
Agencia
Immobilier.co.il
