  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse

Barrio residencial Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse

Ascalón, Israel
de
$890,340
;
6
Dejar una solicitud
ID: 33776
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Prix en baisse
Jerusalén, Israel
de
$1,40M
Barrio residencial A vnendre 35 pieces
Asdod, Israel
de
$561,165
Barrio residencial Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Netanya, Israel
de
$2,70M
Barrio residencial Hauts plafonds
Ascalón, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Investi
Ascalón, Israel
de
$1,16M
Está viendo
Barrio residencial Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Ascalón, Israel
de
$890,340
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
En Venta – Apartamento 2 habitaciones en Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 Situado en uno de los edificios más buscados en Tel Aviv, en la frontera de Neve Tsedek y en el corazón del vibrante distrito de Florentin, este apartamento de 2 habitaciones ofrece un ambiente de vida …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,11M
En la zona popular del antiguo norte, en el extremo norte de la calle Sokolov —a pocos pasos del parque, el puerto, los cafés, los restaurantes y el transporte — descubrir un duplex de 4 dormitorios en venta : 100 m2 + 20 m2 terraza soleada Planta principal: amplio salón, cocina moderna, ase…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
Un apartamento recientemente construido, idealmente situado, a pocos pasos de la playa y el vibrante centro de la ciudad de Tel Aviv. Nuevo apartamento de 4 habitaciones con terraza – Cerca del Centro Dizengoff 4 habitaciones, 83 m2 Amplia terraza soleada de 10 m2 Sala de estar con cocina a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir