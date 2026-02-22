  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Quartier calme

Barrio residencial Quartier calme

Asdod, Israel
de
$674,025
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33705
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
en el corazón del distrito de tid beit, apartamento 3 p espacioso y luminoso, vista gagee

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Ascalón, Israel
de
$391,875
Barrio residencial Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable
Hadera, Israel
de
$1,06M
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Ramat HaSharon, Israel
de
$924,825
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
Está viendo
Barrio residencial Quartier calme
Asdod, Israel
de
$674,025
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Jerusalén, Israel
de
$971,850
PROMOCIÓN!!!, Hermosa reformada 3P de 81 m2, en el corazón de Kiryat Moché; cerca de las sinagogas, tranvía, balcón de 15 m2 con soucca, construcción de calidad! Entrada privada. Este es el último apartamento disponible en el proyecto, piso de precio, SAY:! Exclusiva agencia Hadassa Takam
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Mostrar todo Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Nahariya, Israel
de
$564,300
En un pequeño edificio en la calle Hertzl en el popular distrito de Ein Sara en Nahariya Dupleix .. como una pequeña villa, incluyendo, * en la planta baja: luminoso salón, 2 dormitorios con acceso a terraza * Arriba: 2 amplias habitaciones, Master suite con ducha y terraza acceso de unos 20…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Barrio residencial A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Barrio residencial A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Barrio residencial A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Barrio residencial A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Mostrar todo Barrio residencial A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Barrio residencial A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Asdod, Israel
de
$1,975
apartamento 5 habitaciones Kineret 2, en un edificio bajo de 4 plantas con sólo 2 apartamentos por piso. Incluye una mamada (habitación segura), un balcón y por supuesto un ascensor. Espacioso apartamento, muy luminoso, con magníficas vistas. Ubicación ideal: A 1 minuto a pie del centro come…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir