  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine

Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine

Jerusalén, Israel
de
$2,41M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33830
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Au centre
Jerusalén, Israel
de
$548,625
Barrio residencial Bonne occasion
Jerusalén, Israel
de
$937,365
Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$783,750
Está viendo
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine
Jerusalén, Israel
de
$2,41M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
PARA LA VENTA Descubre este hermoso apartamento en un edificio histórico renovado, a solo 100 metros del mar. Características: • Superficie: 80 m2 + balcón de 5 m2 • Planta: 2a con ascensor • Arreglo: 2 dormitorios, 2 baños • Parking: 2 plazas Calle tranquila cerca del Hotel Royal Beach Una …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Barrio residencial Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Barrio residencial Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Asdod, Israel
de
$1,07M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir