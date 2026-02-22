Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel

A pocos pasos de Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard y a 5 minutos a pie de la playa este ático dúplex único se encuentra en una calle completamente renovada, dentro de un nuevo edificio boutique con arquitectura preservada, en la 5a planta con ascensor. Características principales 135 m2 de espacio habitable 46 m2 terrazas (6 m2 + 40 m2) Celular incluida Opción de estacionamiento Primer nivel Gran salón luminoso con cocina abierta 3 dormitorios, incluyendo una suite principal con baño en suite y terraza de 6 m2 Segundo baño independiente Placards incrustados en cada habitación Una habitación es un Mamad (habitación segura) Nivel superior Espacio versátil (ideal como segundo salón, oficina o área de lectura) Baño con aseo Acceso a una excepcional terraza de 40 m2, equipada con cocina al aire libre y barbacoa integrada Autorización para Jacuzzi Vista abierta – ideal para recibir o disfrutar de la privacidad total Acabados para construcción Acabados de alta gama y materiales premium Moderno edificio boutique con solo unos pocos apartamentos Costos Precio: 9.900.000 Cargos de condominio (Va Impuestos municipales (Arnona) : 1 800 / cada 2 meses El futuro de King George Street Como parte del redesarrollo urbano de King George Street, un gran bulevar verde está planeado justo enfrente del edificio. El ático disfrutará así de una vista abierta de una avenida ajardinada, sin futura construcción. Además, Magen David Square (King George Square, Allenby, Shenkin y Nahalat Binyamin) pronto se convertirá en un importante nodo de transporte público, servido por dos líneas principales: la línea de tranvía púrpura y la línea de metro M2, a sólo 100 metros de la propiedad, lo que mejorará su accesibilidad y su valor a largo plazo. ¡Una oportunidad única!