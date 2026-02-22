Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
A pocos pasos de Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard y a 5 minutos a pie de la playa este ático dúplex único se encuentra en una calle completamente renovada, dentro de un nuevo edificio boutique con arquitectura preservada, en la 5a planta con ascensor.
Características principales
135 m2 de espacio habitable
46 m2 terrazas (6 m2 + 40 m2)
Celular incluida
Opción de estacionamiento
Primer nivel
Gran salón luminoso con cocina abierta
3 dormitorios, incluyendo una suite principal con baño en suite y terraza de 6 m2
Segundo baño independiente
Placards incrustados en cada habitación
Una habitación es un Mamad (habitación segura)
Nivel superior
Espacio versátil (ideal como segundo salón, oficina o área de lectura)
Baño con aseo
Acceso a una excepcional terraza de 40 m2, equipada con cocina al aire libre y barbacoa integrada
Autorización para Jacuzzi
Vista abierta – ideal para recibir o disfrutar de la privacidad total
Acabados para construcción
Acabados de alta gama y materiales premium
Moderno edificio boutique con solo unos pocos apartamentos
Costos
Precio: 9.900.000
Cargos de condominio (Va
Impuestos municipales (Arnona) : 1 800 / cada 2 meses
El futuro de King George Street
Como parte del redesarrollo urbano de King George Street, un gran bulevar verde está planeado justo enfrente del edificio. El ático disfrutará así de una vista abierta de una avenida ajardinada, sin futura construcción.
Además, Magen David Square (King George Square, Allenby, Shenkin y Nahalat Binyamin) pronto se convertirá en un importante nodo de transporte público, servido por dos líneas principales: la línea de tranvía púrpura y la línea de metro M2, a sólo 100 metros de la propiedad, lo que mejorará su accesibilidad y su valor a largo plazo.
¡Una oportunidad única!
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo