  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel

Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel

Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33715
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
A pocos pasos de Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard y a 5 minutos a pie de la playa este ático dúplex único se encuentra en una calle completamente renovada, dentro de un nuevo edificio boutique con arquitectura preservada, en la 5a planta con ascensor. Características principales 135 m2 de espacio habitable 46 m2 terrazas (6 m2 + 40 m2) Celular incluida Opción de estacionamiento Primer nivel Gran salón luminoso con cocina abierta 3 dormitorios, incluyendo una suite principal con baño en suite y terraza de 6 m2 Segundo baño independiente Placards incrustados en cada habitación Una habitación es un Mamad (habitación segura) Nivel superior Espacio versátil (ideal como segundo salón, oficina o área de lectura) Baño con aseo Acceso a una excepcional terraza de 40 m2, equipada con cocina al aire libre y barbacoa integrada Autorización para Jacuzzi Vista abierta – ideal para recibir o disfrutar de la privacidad total Acabados para construcción Acabados de alta gama y materiales premium Moderno edificio boutique con solo unos pocos apartamentos Costos Precio: 9.900.000 Cargos de condominio (Va Impuestos municipales (Arnona) : 1 800 / cada 2 meses El futuro de King George Street Como parte del redesarrollo urbano de King George Street, un gran bulevar verde está planeado justo enfrente del edificio. El ático disfrutará así de una vista abierta de una avenida ajardinada, sin futura construcción. Además, Magen David Square (King George Square, Allenby, Shenkin y Nahalat Binyamin) pronto se convertirá en un importante nodo de transporte público, servido por dos líneas principales: la línea de tranvía púrpura y la línea de metro M2, a sólo 100 metros de la propiedad, lo que mejorará su accesibilidad y su valor a largo plazo. ¡Una oportunidad única!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Coup de fusil
Ascalón, Israel
de
$595,650
Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$6,897
Barrio residencial 5 pcs exceptionnel
Ascalón, Israel
de
$642,675
Barrio residencial Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Asdod, Israel
de
$3,92M
Barrio residencial Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Netanya, Israel
de
$2,10M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Mostrar todo Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Asdod, Israel
de
$689,700
Venta en Ashdod : ¡Escopeta real! Apartamento de 4 habitaciones – 128 m2 con balcón de 10 m2 que ofrece una vista completamente sin obstáculos del parque, sin ninguna vis-à-vis. Situado en una residencia solicitada de 8 plantas, con 2 ascensores incluyendo un ascensor de Shabat, el apartame…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
En un edificio reciente cerca de Gordon Beach Apartamento de 2 habitaciones Mamad 1a planta Ascensor Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,11M
En la zona popular del antiguo norte, en el extremo norte de la calle Sokolov —a pocos pasos del parque, el puerto, los cafés, los restaurantes y el transporte — descubrir un duplex de 4 dormitorios en venta : 100 m2 + 20 m2 terraza soleada Planta principal: amplio salón, cocina moderna, ase…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir