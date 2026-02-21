  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove

Barrio residencial Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove

Jerusalén, Israel
de
$1,21M
;
10
ID: 33835
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Está viendo
Barrio residencial Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
