  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem

Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$830,775
;
7
ID: 33386
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Français Français
En el centro de la ciudad, al lado de las grandes sinagogas, , cerca de la Mamilla y el David citadel HOTEL 7 minutos a pie , en un hermoso edificio de lujo con guardia 24/24, piscina, gimnasio y jacuzzi. Muy bonitas 2 habitaciones en venta de 45 m2 red (superficie israelí 52 m2) muy bien dispuestas y soleadas, con vista abierta + 1 plaza de aparcamiento y 1 bodega. raro producto y disponible inmediatamente.

Jerusalén, Israel
