  4. Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Ra'anana, Israel
$1,78M
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
ID: 33452
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Apartamento con gran jardín – Exposición occidental Situado en una calle de un solo sentido, uno de los más populares de Raanana. Un verdadero jardín privado de 220 m2, orientado al oeste, que ofrece un sol garantizado toda la tarde. Apartamento de 5 habitaciones, incluyendo una mamá, con una bonita cocina abierta. La propiedad también tiene dos plazas de aparcamiento y una bodega.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
