  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial A louer centre ville 2 pieces

Jerusalén, Israel
de
$1,850
20/2/26
$1,850
2/4/25
$1,657
7
ID: 25627
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Immeuble avec ascenseur
Jerusalén, Israel
de
$3,14M
Barrio residencial Givat havradim limit rehavia
Jerusalén, Israel
de
$3,135
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,26M
Barrio residencial Particulier
Ascalón, Israel
de
$501,600
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Ra'anana, Israel
de
$1,19M
Está viendo
Barrio residencial A louer centre ville 2 pieces
de
Otros complejos
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$2,98M
En la popular zona de Katamon Hayeshana, a los pies del Parque de San Simon y cerca de la calle Hizkijahu Hamelekh. En un nuevo edificio de tiendas Halafta Street rodeado de vegetación, sólo 6 plantas con un refinado vestíbulo y ascensor Shabat. Jardín Rez Duplex con superficies generosas, 1…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Jerusalén, Israel
de
$11,00M
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$846,450
Apartamento totalmente renovado de 4 habitaciones 84m2 – Ramot Alef, Jerusalén Segundo piso, sin ascensor. 4 habitaciones de 84m2 en el segundo piso Salón, comedor 3 dormitorios, 1 baño, 2 aseos Aire acondicionado, gas calentador de agua, pólvora de polvo Puerta blindada, parrillas, persian…
Agencia
Immobilier.co.il
