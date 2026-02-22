  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Tres bonne affaire

Barrio residencial Tres bonne affaire

Ascalón, Israel
de
$329,175
;
6
Dejar una solicitud
ID: 33732
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
situado en el centro de Neve adarim, apartamento de 3 habitaciones en la 3a planta con terraza y mamak. muy buen producto a la inversión o pie de tierra

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$501,600
Barrio residencial Vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$579,975
Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Hadera, Israel
de
$1,34M
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Asdod, Israel
de
$623,865
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Hadera, Israel
de
$2,41M
Está viendo
Barrio residencial Tres bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$329,175
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Unico apartamento dúplex-penthouse, idealmente situado en la 4a y superior planta. Rodeado de vegetación. 3 habitaciones2 baños y aseo. 1er nivel: amplio salón con cocina, Otra habitación con baño y aseo. 71 m2 + balcón de unos 2 m2. 2o nivel: suite parental particularmente lujosa (unos 25 m…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Barrio residencial Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Barrio residencial Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Barrio residencial Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Barrio residencial Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Barrio residencial Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Mostrar todo Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,04M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir