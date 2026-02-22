Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage

Excelente inversión y muy agradable para vivir En una calle tranquila y soleada, a un minuto de la playa y el mercado de Hacarmel, 3 habitaciones espaciosas de 72m2 con 3 metros de altura bajo techo, muy luminoso 4 exposiciones de aire, balcón cerrado con posibilidad de apertura, en la 2a planta alta de un edificio bien conservado. Renovación del edificio en discusión con posibilidad de recibir entre 12 y 16m2 extra con MAMAD.