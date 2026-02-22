  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage

Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage

Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33679
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Excelente inversión y muy agradable para vivir En una calle tranquila y soleada, a un minuto de la playa y el mercado de Hacarmel, 3 habitaciones espaciosas de 72m2 con 3 metros de altura bajo techo, muy luminoso 4 exposiciones de aire, balcón cerrado con posibilidad de apertura, en la 2a planta alta de un edificio bien conservado. Renovación del edificio en discusión con posibilidad de recibir entre 12 y 16m2 extra con MAMAD.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Jerusalén, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
de
$830,775
Barrio residencial Belle appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,100
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$721,050
Está viendo
Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Mostrar todo Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Hadera, Israel
de
$717,915
BZH El Departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera le presenta un excepcional apartamento de 4 habitaciones en el corazón del parque Hadera! Sus características: - Superficie de 105 m2, - 17a planta en 19, - Super terraza de 40 m2, - Vista del Ecopark, - Un amplio y luminoso salón, - Un…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Netanya, Israel
de
$642,675
Dizengoff Calle en el corazón de Netanya, ubicación premium cerca de Kikar HaAtsmaout. La zona es buscada por sus tiendas, cafés, atracción urbana y acceso rápido a la playa. Apartamento de 3 habitaciones, unos 88 m2, en la primera planta de 5. Totalmente renovado, con cómodos volúmenes y …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique appartement meuble centre ville
Barrio residencial Magnifique appartement meuble centre ville
Barrio residencial Magnifique appartement meuble centre ville
Barrio residencial Magnifique appartement meuble centre ville
Barrio residencial Magnifique appartement meuble centre ville
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique appartement meuble centre ville
Barrio residencial Magnifique appartement meuble centre ville
Jerusalén, Israel
de
$3,762
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir