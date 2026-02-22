  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve

Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve

Asdod, Israel
$1,18M
ID: 33670
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Venta – Excepcional apartamento de 4 habitaciones en Ashdod, Residence Dimri Situado en el piso 12 de la residencia más buscada de Ashdod, este apartamento de 4 habitaciones le seducirá con sus volúmenes, ubicación y impresionante vista al mar. Con una impresionante superficie de 148 m2, con una terraza de 15 m2 frente al mar, esta propiedad ofrece un ambiente luminoso, amplio y elegante. Incluye un amplio salón, una cocina abierta, tres dormitorios, incluyendo una suite principal, una mamá (habitación segura), aire acondicionado completo y una plaza de aparcamiento privado. La residencia Dimri ofrece servicios de gama alta: magnífica piscina, sauna, gimnasio moderno, seguridad mejorada y zonas comunes bien cuidadas. Idealmente ubicado, cerca de tiendas, escuelas, transporte y a pocos minutos de las playas. Un bien raro en el mercado. Visita sólo por cita.

Asdod, Israel
