Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

¡Nuevo para venta exclusiva! 30 Sheinkin Street (La esquina de Yohanan Hasandler Street) Bienes excepcionales Luminoso apartamento de 2 dormitorios renovado con arreglo óptimo! 64 m2 de espacio habitable + 4 m2 de terraza soleada Segundo piso ¡En un edificio de lujo con ascensor! El apartamento incluye un dormitorio con cama king size, un amplio baño, un lavadero y una cocina totalmente equipada. Carpintería y parquet personalizado en todo el apartamento. ¡Viene totalmente amueblado! Orientación: Sur y Oeste Aparcamiento en la residencia Espacio de almacenamiento de 11 m2 (Accesible por ascensor)