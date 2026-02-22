Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
¡Nuevo para venta exclusiva!
30 Sheinkin Street
(La esquina de Yohanan Hasandler Street)
Bienes excepcionales
Luminoso apartamento de 2 dormitorios renovado con arreglo óptimo!
64 m2 de espacio habitable + 4 m2 de terraza soleada
Segundo piso
¡En un edificio de lujo con ascensor!
El apartamento incluye un dormitorio con cama king size, un amplio baño, un lavadero y una cocina totalmente equipada.
Carpintería y parquet personalizado en todo el apartamento.
¡Viene totalmente amueblado!
Orientación: Sur y Oeste
Aparcamiento en la residencia
Espacio de almacenamiento de 11 m2 (Accesible por ascensor)
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo