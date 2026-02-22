  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
;
10
ID: 33400
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

¡Nuevo para venta exclusiva! 30 Sheinkin Street (La esquina de Yohanan Hasandler Street) Bienes excepcionales Luminoso apartamento de 2 dormitorios renovado con arreglo óptimo! 64 m2 de espacio habitable + 4 m2 de terraza soleada Segundo piso ¡En un edificio de lujo con ascensor! El apartamento incluye un dormitorio con cama king size, un amplio baño, un lavadero y una cocina totalmente equipada. Carpintería y parquet personalizado en todo el apartamento. ¡Viene totalmente amueblado! Orientación: Sur y Oeste Aparcamiento en la residencia Espacio de almacenamiento de 11 m2 (Accesible por ascensor)

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$815,100
Apartamento 2 habitaciones de 40 m2 Situado en la primera planta de la calle Dizengoff, cerca de Jabotinsky, en el corazón de Tel Aviv. La zona ofrece una vida urbana completa, combinando tiendas, cafeterías, restaurantes y accesibilidad. La propiedad fue diseñada por un arquitecto, con di…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,10M
Venta – Apartamento de 4 dormitorios en la planta baja en Ashdod Situado en una residencia tranquila y bien cuidada, cerca de parques, escuelas, sinagogas y tiendas, este apartamento de 4 habitaciones ha sido completamente renovado con gusto y materiales de calidad. Ofrece una superficie h…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$877,800
Venta exclusiva Situado en la calle Bilu 36, en la zona del centro de la ciudad En un hermoso edificio preservado (hace unos 4 años) Estudio con entresuelo ¡Unico! Techos muy altos Superficie: 46 m2 más altillo de 17 m2. Planta baja: Cocina, baño y baño. El entresuelo incluye un armario y un…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
