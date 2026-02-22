  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv

A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$1,41M
4
ID: 33639
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Apartamento 83 m2, muy bien situado calle Shalom Aleichem, cerca de Bograshov. Ubicación central buscada, cerca de la playa, tiendas y cafés. Antiguos 3 habitaciones se transforman en 2 habitaciones, con muy gran salón espíritu loft. Generos volúmenes y distribución de fluidos, ideales para la comodidad de vida moderna. Situado en la primera planta de un edificio bien mantenido. Cargas muy moderadas. Arnona : 550 Vaa: 150 al mes.

Tel-Aviv, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$940,500
Barrio residencial Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Asdod, Israel
de
$780,615
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$830,775
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ascalón, Israel
de
$799,425
Barrio residencial A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Ascalón, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Israel
de
$1,03M
Una ciudad costera de rápido crecimiento, Natanya seduce por su entorno de vida entre playas, paseos y animada vida urbana. Calle Jerusalén, a solo 2 minutos de las playas, este apartamento antiguamente 5 habitaciones convertidas en 4 habitaciones ofrece hermosos volúmenes en 130 m2. Situa…
Barrio residencial Appartements a vendre a tel aviv
Barrio residencial Appartements a vendre a tel aviv
Barrio residencial Appartements a vendre a tel aviv
Barrio residencial Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Barrio residencial A 50 metres du lac
Ascalón, Israel
de
$561,165
en la zona de agamim 50 metros del lago, en un hermoso edificio reciente apartamento 4 habitaciones espaciosas e invertidos con bodega adyacente,
