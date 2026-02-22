  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial A ne pas manquer

Barrio residencial A ne pas manquer

Asdod, Israel
de
$1,11M
;
12
Dejar una solicitud
ID: 33669
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Hermoso apartamento de 5 habitaciones en venta en Ashdod en una residencia muy popular en "Youd Bet", soleado orientada al sur con una vista sin obstáculos. Una bodega y un estacionamiento privado completan esta propiedad excepcional

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Maison arabe
Jerusalén, Israel
Precio en demanda
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
Barrio residencial Dans rue calme
Ascalón, Israel
de
$517,275
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer
Asdod, Israel
de
$1,11M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio de Rehavia, ubicación central. 4 habitaciones 100 metros cuadrados, apartamento con mucho potencial, muy espacioso, 4 direcciones, balcón, soucca y aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Barrio residencial Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Barrio residencial Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Barrio residencial Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Barrio residencial Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Mostrar todo Barrio residencial Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Barrio residencial Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$4,00M
Esta excepcional propiedad es una mezcla única de historia, lujo y diseño cultural. Ubicado en un edificio otomano centenario, en el corazón del casco antiguo de Jaffa, se ha transformado en una residencia privada de estilo marroquí, combinando magníficos elementos étnicos y arquitectónicos …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Barrio residencial Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Barrio residencial Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
*Price drop! * Venta exclusiva En un prestigioso proyecto inmobiliario, uno de los más bellos de Tel Aviv, realizado por METROPOLIS 41 Louis Marshall Street En la esquina de Smuts Boulevard Apartamento 5 habitaciones! ¡En el segundo piso, alto! 113 m2 más un hermoso balcón de 14 m2 El aparta…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir