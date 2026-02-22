  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur

Barrio residencial Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur

Asdod, Israel
de
$1,07M
2
ID: 33786
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
¿Excelente mejor? SALE LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD 6 750 000,00 Descubre este increíble apartamento de 75 m2 situado en la prestigiosa Torre Meier en Rothschild Boulevard, la dirección más buscada de Tel Aviv. Esta excepcional propiedad ofrece características de alta gama y materiales de lujo …
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Pequeña construcción de sólo 3 propietarios. Apartamento 4 habitaciones 110m2 + 150m2 de terraza / jardín oficial. Hermoso salón, cocina abierta, 3 dormitorios incluyendo dormitorio principal (mamá), 2 baños, Aire acondicionado, 3 orientaciones. + 3 unidades independientes alquiladas 10.000s…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
de
$15,68M
Venta – Productos excepcionales, individuales en el mercado American Colony District – Tel Aviv–Jaffa En un edificio muy alto con patio interior, gimnasio y sala de tenis de mesa, descubra un apartamento absolutamente único, que ofrece unas vistas panorámicas tranquilas y espectaculares de…
Agencia
Immobilier.co.il
Realting.com
