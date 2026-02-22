Barrio residencial Rez de jardin

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Gran jardín
En el nuevo barrio de Shimon Peres, descubra estas hermosas 5 habitaciones en la planta del jardín con volúmenes raros: aprox 200 m2 de espacio habitable y 170 m2 de jardín con vistas al suroeste
Tranquilo, lujo y privacidad garantizada
A pocos minutos a pie del centro de la ciudad, la estación de tren, tiendas.
Localización en el mapa
Nahariya, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo