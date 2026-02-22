  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Nahariya
  4. Barrio residencial Rez de jardin

Barrio residencial Rez de jardin

Nahariya, Israel
de
$956,175
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33720
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Gran jardín En el nuevo barrio de Shimon Peres, descubra estas hermosas 5 habitaciones en la planta del jardín con volúmenes raros: aprox 200 m2 de espacio habitable y 170 m2 de jardín con vistas al suroeste Tranquilo, lujo y privacidad garantizada A pocos minutos a pie del centro de la ciudad, la estación de tren, tiendas.

Localización en el mapa

Nahariya, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Jerusalén, Israel
de
$4,58M
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$877,800
Barrio residencial Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$3,555
Barrio residencial Nouveau projet boutique standing
Jerusalén, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Maison avec piscinecentre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$9,405
Está viendo
Barrio residencial Rez de jardin
Nahariya, Israel
de
$956,175
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Barrio residencial Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Barrio residencial Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Barrio residencial Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Barrio residencial Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Mostrar todo Barrio residencial Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Barrio residencial Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalón, Israel
de
$579,975
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$937,365
calle Ben Yehuda cerca de la calle Frishman, Apartamento 2 habitaciones de 45 m2 7 m2 balcón 3a planta Ascensor Mamad 2 minutos a pie de la playa En la parte posterior, hacia el oeste y muy brillante Inversión o pie pequeño en la tierra adorable
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Venta en el distrito de Bavli 20 Herzog Street En el décimo piso de un edificio bien mantenido. Vista sin estructura y brillo excepcional. 4 piezas de 117 m2 que se pueden convertir en 5. Una suite parental y muchas instalaciones de almacenamiento. Estancia muy espaciosa, ideal para una fam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir