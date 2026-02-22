  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano

Barrio residencial Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano

Tel-Aviv, Israel
$2,13M
2
ID: 33573
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

*Price drop! * Venta exclusiva En un prestigioso proyecto inmobiliario, uno de los más bellos de Tel Aviv, realizado por METROPOLIS 41 Louis Marshall Street En la esquina de Smuts Boulevard Apartamento 5 habitaciones! ¡En el segundo piso, alto! 113 m2 más un hermoso balcón de 14 m2 El apartamento es amplio y perfectamente arreglado Servicios de alta gama! Aparcamiento subterráneo Cueva!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

