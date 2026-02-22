  1. Realting.com
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona

Tel-Aviv, Israel
$1,96M
2
ID: 33570
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

En el proyecto BSR Sarona Nuevo para venta exclusiva Magnífico apartamento de 4 habitaciones con impresionantes vistas al Parque Sarona 103 m2 + terraza soleada de 9 m2 21a planta Orientación Sur y Este Mamad Aparcamiento subterráneo gimnasio de lujo, club residencial, sistema de seguridad y prestigiosa sala de entrada Entrega prevista: final 2025

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Barrio residencial Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israel
de
$1,96M
