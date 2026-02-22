  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme

Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme

Tel-Aviv, Israel
de
$1,08M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33557
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En 25 rue Bnei Moshe, a pocos pasos de Yehuda Maccabi, un magnífico apartamento T3 se vende exclusivamente. Alrededor de 74 m2 de espacio habitable, muy luminoso. Amplio, elegante y renovado. Primera planta y media sin ascensor. Calle tranquila.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 2 pieces spacieux standing
Jerusalén, Israel
de
$1,897
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israel
de
$1,94M
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$1,82M
Barrio residencial Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,25M
Está viendo
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israel
de
$1,08M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,10M
Atico dúplex en venta en Ashdod : Gran salón y cocina con vistas a una terraza de 18m2 frente al parque, 2 dormitorios y un baño y aseo, en la planta gran terraza, suite parental con vestidor y una bodega y un estacionamiento completa esta propiedad
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$1,78M
Apartamento con gran jardín – Exposición occidental Situado en una calle de un solo sentido, uno de los más populares de Raanana. Un verdadero jardín privado de 220 m2, orientado al oeste, que ofrece un sol garantizado toda la tarde. Apartamento de 5 habitaciones, incluyendo una mamá, con…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Mostrar todo Barrio residencial Beau rez de jardin
Barrio residencial Beau rez de jardin
Nahariya, Israel
de
$1,505
Hermoso jardín 4/5 piezas Lo tiene todo. Balcón, jardín, mmd, bodega, aparcamiento Zona residencial a 15 minutos a pie del centro de la ciudad Referencias serias solicitadas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir