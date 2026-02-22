  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Bat Yam, Israel
$830,775
10
ID: 33626
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Bat Yam - IDF Street Apartment crossing West/East 4 habitaciones 106 m2 con encantadora terraza de unos 13m2 (1 master con baño + 2 dormitorios de los cuales 1 mamad) Plaza de estacionamiento incluida 4a planta con ascensor Nuevo edificio en buenas condiciones y bien mantenido. Aspectos destacados: Gran salón luminoso (hay actualmente una pequeña separación de cocina / lounge por particiones fácilmente extraíbles para conseguir un gran salón) 2 baños + lavandería Amplia y soleada suite parental 2 dormitorios + 1 mamád Área de almacenamiento privada en el aterrizaje Estacionamiento en planta baja Piscina para bicicletas en el sótano Una renovación ligera será suficiente para transformar esta propiedad en una oportunidad real y convertirla en un ambiente de vida deseado Bienes de construcción: Construcción reciente Medio ambiente tranquilo y familiar Cerca de tranvía, autobús, tiendas, escuelas y playa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

