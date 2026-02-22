  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Bel appartement

Barrio residencial Bel appartement

Jerusalén, Israel
de
$589,380
;
6
Dejar una solicitud
ID: 33783
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,65M
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israel
de
$752,400
Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$5,49M
Barrio residencial A 50 metres du lac
Ascalón, Israel
de
$561,165
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Está viendo
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$589,380
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Barrio residencial Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Barrio residencial Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Barrio residencial Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Barrio residencial Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Barrio residencial Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,957
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israel
de
$1,32M
MAGNIFIC 5 PARTES EN LA PARQUE DE YAM AYAM con la PROXIMIDAD DE LA MESA RICHON. ¡FULL SEA VIEW! TODOS LOS TRADES, CUNTRY CLUB, ECOLES, RESTAURANTS Y PLAGE. MINUTOS DE TRAMWAY
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir