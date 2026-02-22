  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod

Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod

Ascalón, Israel
de
$843,315
;
6
ID: 33511
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Transferir
¡Rare! Apartamento 5 habitaciones "Residence Dimri City" 160 m2 con 20 m2 de terraza, 2 ascensores incluyendo uno de shabat. Cerca de tiendas, escuelas, parques, sinagogas, autobuses... Totalmente renovado, con aire acondicionado individual en cada habitación. Aparcamiento

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

