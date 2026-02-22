  1. Realting.com
  Israel
  Tel-Aviv
  Barrio residencial Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire

Tel-Aviv, Israel
$1,71M
ID: 33477
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Apartamento de 3 habitaciones con mamá. Ramat Aviv en el nuevo barrio de haradach lápida. bahías de vidrio en ángulo mucha luz .. Cerca del nuevo paseo marítimo y playas. Excelente inversión.

Tel-Aviv, Israel
