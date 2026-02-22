  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Barrio residencial Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Tel-Aviv, Israel
de
$6,87M
;
10
ID: 33582
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Una lujosa casa de ensueño en Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, en venta exclusiva. En el corazón del distrito más hermoso y prestigioso de Tel Aviv, en la calle muy popular Neve Shalom, a 5 minutos a pie de la estación de tren y del mar. Una rara casa con espectacular belleza le espera, combinando diseño, comodidad y calidad de vida al más alto nivel. Esta casa fue reconstruida y diseñada por el arquitecto Manuel Zaguri (grado de Bezalel). Con una superficie de 266 m2 (en una superficie de 110 m2), se extiende sobre 4 niveles: • Planta baja: 76 m2 de espacio abierto con cocina funcional y equipada, y grandes ventanales con vistas al patio. • Piso de 73 m2 que consta de 3 dormitorios: 2 dormitorios para niños y una lujosa suite principal con un gran baño luminoso y un encantador balcón con vistas al patio. • Bajo el techo: 36 m2 con posibilidad de crear una oficina, estudio o suite extra. • Espacioso sótano de 82 m2 que puede acomodar varias actividades: cine en casa, gimnasio o alojamiento privado. ¡El sótano incluye una mamá! Corte Privada de 33 m2, ideal para recibir, organizar cenas de verano o relajarse en paz. Estacionamiento privado cubierto: un verdadero privilegio en el corazón del barrio. En la zona de aparcamiento reservada, es posible aparcar un coche adicional delante de la casa.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$4,389
En el corazón del codiciado distrito de Mekor Baruch de Jerusalén, este amplio apartamento de 110 m2 ofrece un ambiente de vida cómodo y tranquilo, ideal para una familia. Situado en la tercera planta con ascensor, disfruta de un hermoso brillo y un ambiente tranquilo. El apartamento consta…
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Vue mer magnifique
Barrio residencial Vue mer magnifique
Netanya, Israel
de
$627,000
Bonitas 2 habitaciones ( 1 dormitorio + salón ) terraza Soukka. West. Hermosa vista al mar. Ideal para pies de tierra o inversión. Estacionamiento y bodega . disponible inmediatamente. Incluyendo a mamá
