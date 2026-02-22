Barrio residencial Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Una lujosa casa de ensueño en Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, en venta exclusiva.
En el corazón del distrito más hermoso y prestigioso de Tel Aviv, en la calle muy popular Neve Shalom, a 5 minutos a pie de la estación de tren y del mar.
Una rara casa con espectacular belleza le espera, combinando diseño, comodidad y calidad de vida al más alto nivel.
Esta casa fue reconstruida y diseñada por el arquitecto Manuel Zaguri (grado de Bezalel).
Con una superficie de 266 m2 (en una superficie de 110 m2), se extiende sobre 4 niveles:
• Planta baja: 76 m2 de espacio abierto con cocina funcional y equipada, y grandes ventanales con vistas al patio.
• Piso de 73 m2 que consta de 3 dormitorios: 2 dormitorios para niños y una lujosa suite principal con un gran baño luminoso y un encantador balcón con vistas al patio.
• Bajo el techo: 36 m2 con posibilidad de crear una oficina, estudio o suite extra.
• Espacioso sótano de 82 m2 que puede acomodar varias actividades: cine en casa, gimnasio o alojamiento privado.
¡El sótano incluye una mamá!
Corte Privada de 33 m2, ideal para recibir, organizar cenas de verano o relajarse en paz.
Estacionamiento privado cubierto: un verdadero privilegio en el corazón del barrio.
En la zona de aparcamiento reservada, es posible aparcar un coche adicional delante de la casa.
Tel-Aviv, Israel
