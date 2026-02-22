  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Penthouse near baka

Barrio residencial Penthouse near baka

Jerusalén, Israel
de
$2,98M
;
Barrio residencial Penthouse near baka
1
Dejar una solicitud
ID: 33692
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Proche Baka. Ático 206m2 +50m2 terraza, gimnasio, cueva, asc-chabbat,parking. 9500000 sh. Livraison 3 ans.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Jerusalén, Israel
de
$1,411
Barrio residencial Appartement de standing avec vue incroyable
Jerusalén, Israel
de
$1,17M
Barrio residencial Penthouse a vendre a netania
Netanya, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$9,09M
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse near baka
Jerusalén, Israel
de
$2,98M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$4,67M
Venta excepcional - Primera Línea Independiente Villa Frente al mar en Ashdod Address: Ashdod, Israel Descubra esta excepcional villa frente al mar Mediterráneo, que ofrece un ambiente único que combina lujo, confort y modernidad. Situado en Ashdod, esta prestigiosa propiedad ofrece un est…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Asdod, Israel
de
$623,865
La perla rara: nuevo apartamento de 2 habitaciones en Ashdod "Calaniot" en entrega inmediata con aire acondicionado, aparcamiento, bodega
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir