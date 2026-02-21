Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
¿Excelente mejor? SALE LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD
6 750 000,00
Descubre este increíble apartamento de 75 m2 situado en la prestigiosa Torre Meier en Rothschild Boulevard, la dirección más buscada de Tel Aviv. Esta excepcional propiedad ofrece características de alta gama y materiales de lujo para comodidad sin igual.
Características del apartamento :
75 m2
2.5 habitaciones, incluyendo un amplio salón
Hermosa luz natural
Parking incluido
Espacio de almacenamiento
Acabados y materiales de lujo
La torre ofrece un impresionante complejo con:
Piscina
Fitness Centre
Habitación con piscina
Sala de deportes
Spa
Mantenimiento del edificio : 2500 nis al mes
Arnona: 900 cada 2 meses
No te pierdas esta oportunidad única de vivir en una de las torres más exclusivas de Tel Aviv, ofreciendo la comodidad y la elegancia que mereces.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y planificar una visita!
Premium Real Estate
